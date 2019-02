Facebook

Parteien lieben Propaganda. Auch, wenn sie sich zu Demokratie, Meinungsfreiheit und freier Presse bekennen, setzen sie doch auf die Verbreitung von Botschaften in alleinigem Besitz der Deutungshoheit. Die FPÖ zeigte den anderen Altparteien vor, wie’s geht. Sie eroberte Facebook & Co, um reichweitenstark Einfluss zu nehmen. Sie sendet seit Jahren Parteizeitungen an alle Haushalte. Die steirische ÖVP belebte dafür in den letzten Wahlkampf-Saisonen die einstige Parteizeitung „Tagespost“ wieder.