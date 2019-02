Was liegt in der Luft?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unterm Wölkchen

Falls hier etwas streng riecht, bin vermutlich ich das. Seit meine große Nichte mir in einem unprovozierten Akt der Häme zum Geburtstag ein Großgebinde Franzbranntwein zum Geschenk gemacht hat, habe ich ihn zu meiner eigenen Überraschung recht häufig in Gebrauch. Das Kreuz schmerzt nach einem langen Tag am Schreibtisch?