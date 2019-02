Facebook

Alles, was Recht ist: Wie soll man mit den Urheberrechten umgehen? © Nmedia - stock.adobe.com

Seit 2016 versucht sich das EU-Parlament an einer zeitgemäßen Anpassung der Urheberrechtsrichtlinie und so manchem Abgeordneten graute schon vor jeder neuen Verhandlungsrunde: Pünktlich davor setzte jeweils eine bis dahin beispiellose Überflutung der Mailserver ein, bis zu 40.000 sollen es gewesen sein – pro Tag. Ein Schluss daraus: Hier geht es um etwas, das zumindest für einige der Betroffenen von maßgeblicher Bedeutung ist. Seit am Mittwochabend das Parlament, die Kommission und der Rat im Trilog eine Einigung erzielten, ist der digitale Wirbel aber nicht vorbei – ganz im Gegenteil. Die einen (vor allem Verleger, Kunstschaffende, Autoren, Journalisten) begrüßen den Text, andere sprechen von Zensur und dem Ende des freien Internets. Kurioserweise finden sich in dieser Gruppe etwa Grüne, Liberale und Sozialisten im selben Lager wie die Online-Riesen Google, Youtube, Instagram und Co.