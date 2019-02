Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Österreich kaut bereits fahrig Nägel – in zehn Tagen ist es wieder so weit: Die Wiener Staatsoper lädt zum staatstragenden Im-Kreis-Drehen, heuer geht der Trend ob der Koalition zum Rechtswalzer.



Schärpen und Gesichter werden eifrig aufgebügelt, Phrasen und Grundtänze einstudiert. Richard Lugner, gastfreundlichster Baumeister der Nation (manche sagen, er ist Mörtel für die Einschaltquote) wird mit einem Körper zu seinem schon 28. Opernball erscheinen. Nicht nur mit dem eigenen, sondern mit der respektlos verkürzend "The Body" genannten Elle MacPherson.



Der Stargast ist natürlich "sehr schwierig", misstraut Wiener Coiffeuren, dürfte jedoch trotzdem mit Haaren erscheinen. So oder so: Man sollte die sedierende Wirkung der Veranstaltung schätzen – und darauf vertrauen, dass genau gar nichts passiert. Und das ist in diesen unsteten Zeiten eine Menge.



In der Gastro-Ecke werden die meisten Würstel (Preis 2018: 10,50 Euro) wieder mit Senf gesehen werden. Das eine oder andere auch in Begleitung.