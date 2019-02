Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vize Strache freut sich. Zuerst ein gesundes Baby – und nun bekommt er auch noch seinen eigenen Think Tank, mit dem er mit Koalitionsvorstand Kurz gleichzieht. Man will dann eben doch eigene Gedanken tanken. Schöne Sache, vor allem, wenn die Auffangwanne "Denkwerk Zukunftsreich" heißt (die PR-Abteilung dürfte lange an diesem Namen getüftelt haben).



Der Begriff Think Tank bedarf spätestens jetzt genauerer Betrachtung. Was könnte man davon in der Politik erwarten? Geistesblitze vom Fließband? Oder steckt hinter dem hippen Wort womöglich der schon etwas müffelnde Arbeitskreis? Think Tanks sollten indes kein Vorrecht der Politiker bleiben.



Jeder Österreicher kann einen betreiben: Bitte keine Angst, wenn nicht anders möglich, geht das auch allein (Slim Tank). Da der eigenen Meinung zu widersprechen, ist kühn, mitunter aber sinnvoll. Beliebte, sich regelmäßig in Österreichs Gastronomie treffende Gruppierungen: Schimpf Tanks. Obacht vor Trink Tanks!