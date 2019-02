Facebook

Die Erkenntnis, dass Operationen an der Spitalslandschaft im Bezirk Liezen zu kollektivem Bluthochdruck führen, ist alt –medizinisch gesprochen ein Fall für die Geriatrie.



Das journalistische Pendant dazu ist das Archiv – und das spricht Bände. Zum Beispiel vom Kampf um die Chirurgie am LKH Bad Aussee ab 2005. Der wurde mit aller Härte geführt, mit Demonstrationen, Trillerpfeifen und Bürgerinitiative. Nicht viel anders war der Leidensweg, als in Schladming 1999 um den Spitalsneubau gestritten wurde und das Land gar drohte, das Spital anderswo zu bauen. Da wie dort kochte bei Lokalpolitikern das Blut und beim Volk die Seele. Im Streit um ein Leitspital im Bezirk ist der Krankheitsverlauf ähnlich. Argumente prallen auf eine Überdosis an Emotionen, die Fieberkurve der Diskussion irrlichtert zwischen politisch und polemisch.



Dabei lautet die Frage keineswegs, ob Spitalslandesrat Drexler recht hat, oder doch Zentralspitalsgegner Fölsner. Und auch nicht, ob FPÖ und KPÖ den Regierern in Schwarz und Rot eines auswischen können.



Die einzig wahre Frage lautet, welche Gesundheitsversorgung sich die Menschen im Bezirk Liezen für ihre

Zukunft wünschen. Dazu werden sie am 7. April befragt. Hoffentlich antworten möglichst viele.