Besuch beim Nationalratspräsidenten. Wolfgang Sobotka hat sein Büro im Großcontainer, der aus Platznot für die Zeit des Parlamentsumbaus in den Hinterhof der Nationalbibliothek gezwängt werden musste. Rund ums Haus läuft ein Schriftband: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“ Artikel eins der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.

Sobotka ist vieles in einer Person. Gärtner (Im Vorzimmer liegen Gartenbücher aller Art auf), Cellist, Dirigent, Historiker, Politiker. Wir wollen den Historiker und Politiker zum 34ger-Jahr befragen und nach den langfristigen Folgen des Bruchs zwischen Christdemokraten und Sozialdemokraten, den die blutige Niederschlagung des Februaraufstands 1934 bedeutete.

Sobotka bestreitet, dass heutige politische Auseinandersetzungen Spätfolgen dieses Ereignisses sein könnten. Politische Instrumentalisierung von Geschichte sei es, wenn der heutige Bundeskanzler mit Engelbert Dollfuß verglichen werde. Geradezu empört reagiert er, wenn es um die Konstruktion von Parallelen zwischen der Gegenwart und jenen Jahren geht. Der Vergleich von Unvergleichlichem tue den Opfern von damals unrecht, sagt Sobotka.

Auf die Frage nach dem schlechten Klima zwischen Rot und Schwarz (Türkis) zieht Sobotka einen bemerkenswerten Vergleich zum Umgang früherer Regierungen mit der Opposition. „Ich weiß nicht, wie gut und intensiv der Kontakt früher war, als eine rot-schwarze Koalition regierte. Hat diese Kontakt zu den Stronachs, zur FPÖ, zu den Grünen besser gepflegt als heute? Ich weiß es nicht.“

Natürlich weiß er es: Hat sie nicht. Die FPÖ war in den Jahren der Großen Koalition in keiner Weise eingebunden und hat sich mit verbalen Kraftakten schadlos gehalten. Nun ist diese undankbare Rolle der SPÖ zugefallen, die in seinen Augen wenig Grund hat, sich zu beklagen.

Aber auch der Koalitionspartner bekommt etwas ab: „Die politischen Ränder operieren mit Angst“, sagt er und listet die Lieblingsthemen der FPÖ auf, ohne sie zu nennen. Fein auch die Abrechnung mit früheren ÖVP-Chefs, denen er abspricht, was Reinhold Mitterlehner auf das Cover seines neuen Buchs setzen will: „Haltung“.

Mehr sei nicht verraten, damit noch etwas zum Lesen bleibt.

Mit herzlichen Grüßen



Thomas Götz

thomas.goetz@kleinezeitung.at