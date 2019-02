Facebook

Mit ziemlicher Sicherheit kann man sagen: Es ist nicht der Klimawandel, sondern liegt in der Natur der Sache. Der Mensch macht sich nicht nur gerne nackig, sondern will auch andere daran teilhaben lassen. Oder wie es der alte Goethe schon so vortrefflich beschrieben hat: „Es ist was Schönes, sein eigenes Bild im liebenden Auge zu erblicken.“ Jetzt hat es also auch Amazon-Chef Jeff Bezos erwischt – ein paar Nacktbilder sind in die falschen Hände geraten. Es folgte der unvermeidliche Eiertanz darüber, wer die Bilder weitergegeben hat.