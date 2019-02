Italien vs. Frankreich

Man kennt das. Ein unbedachtes Wort ergibt das nächste, eine Stichelei die andere, und am Ende ist das Schlamassel perfekt.

So erstaunlich es immer wieder ist, wie sehr auch Konflikte zwischen Staaten banalen zwischenmenschlichen Eskalationsmustern folgen, so sehr empfiehlt es sich, den Zank zwischen Italien und Frankreich nüchtern zu betrachten. Die Heftigkeit, mit der die Akteure aneinandergeraten, hat auch damit zu tun, dass beide Seiten von Problemen im eigenen Land ablenken wollen.