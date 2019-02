Facebook

Wieder kann die steirische Feuerwehr einen neuen Höchstwert an geleisteten Stunden vermelden. Erfreulich ist der Rekord nur bedingt. Denn so richtig freiwillig rücken die fast 40.000 aktiven Feuerwehrleute der Steiermark zwar zu Übungen und anderen Arbeiten im Zuge ihrer Vereinstätigkeit aus. Zu den Einsätzen ruft ihre selbst auferlegte Pflicht. Für diese Pflicht, Menschen und Tieren in Not zu helfen sowie Schaden abzuwenden, erhalten sie keinen Cent, nur Lob und Anerkennung.