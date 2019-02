Der neuerliche Arbeitskampf in der Sozialwirtschaft muss die Politik wachrütteln. Drängende offene Fragen in der Pflege von Menschen dulden keinen Aufschub mehr.

Probleme in der Pflege

Wie sich die Bilder gleichen: Fast auf den Tag genau ein Jahr nachdem Zehntausende in der privaten Sozialwirtschaft in einen Warnstreik getreten sind, wiederholt sich der Arbeitskampf in der kommenden Woche. Dabei ist das Wort Warnstreik im konkreten Fall eine Verharmlosung; es genügt ein Blick auf die Fakten, um von einem Alarmstreik sprechen zu müssen.