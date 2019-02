Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aber darf man das überhaupt so offen sagen, ohne Fremdenfeindlichkeit zu schüren und jene zu bestärken, die in Asylwerbern den Sündenbock für alles sehen wollen? Ja, man darf, soll und muss. Da geht ein Beamter morgens aus dem Haus und kommt nie mehr zurück. Weil ein Gewalttäter mit Aufenthaltsverbot als „verfolgter Kurde“ neuerlich um Asyl ansuchen darf und erzürnt ist, weil er wegen fehlender Papiere nicht sofort am Sozialamt die Grundversorgung erhält.