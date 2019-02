Facebook

Ich habe ein Faible für gute Sprüche. Denn vieles, was nach einer Binsenwahrheit klingt, ist bei näherer Betrachtung von tiefgehender Weisheit, die zu überdenken sich durchaus lohnen kann.

Meine drei Lieblinge sind:



„Es geht nicht darum, das Leben mit Jahren zu füllen, sondern die Jahre mit Leben.“

„Stell dir vor, du gehst in dich und keiner ist da.“

„Die Friedhöfe sind voll von Unersetzlichen.“



Eine liebe, kluge Freundin kennt diese meine Vorliebe und schenkte mir dieser Tage eine Aphorismensammlung von Oscar Wilde, dem unschlagbaren Großmeister dieses Genres. Ich geriet ins Staunen.

Nun ja, einige seiner Volltreffer sind jedem Kind, so auch mir geläufig. Zum Beispiel:



„Ich habe einen einfachen Geschmack, ich bin mit dem Besten zufrieden.“

„Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse.“

Was ich nicht kannte, war die schiere Menge an kurzen Weisheiten, die Wilde abgesondert hat. Das Büchlein birgt auf 170 Seiten an die 700 Aphorismen. Ein paar Kostproben:



„Wenn du Einsamkeit nicht ertragen kannst, langweilst du vielleicht auch andere.“

„Selbstliebe ist der Beginn einer lebenslangen Romanze.“

„Ungehorsam ist für jeden, der die Geschichte kennt, die eigentliche Tugend des Menschen.“



Ein ganzes Kapitel ist Wildes Landsleuten, den Briten gewidmet, die offenbar schon lange vor ihrem Brexitis-Ausbruch etwas eigenartig waren.

„Die britische Öffentlichkeit ist im Grunde genommen nicht der geistigen Anstrengung gewachsen, alle drei Monate mehr als ein Thema zu haben.“

„Heutzutage kennen die Leute von allem den Preis und von nichts den Wert.“ Wäre schön, wenn die Briten ihren Großdichter widerlegten.