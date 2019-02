Facebook

Ich löffle ihn gleich so

Vier Wochen ohne Zucker hat meine große Nichte sich vorgenommen, und ich habe Sorge, dass sie sich dabei das Augenlicht verdirbt. Denn ohne Zucker leben heißt, man muss immer das Kleingedruckte auf der Verpackung studieren: Zucker wird in Brot genauso eingearbeitet wie in – kurzer Speisekammercheck – Fleischsugo, Senf oder Essig, anscheinend ist der menschliche Geschmackssinn jetzt endlich so weit infantilisiert, dass alles, was wir in den Mund nehmen, süß grundiert sein muss.



Gleichzeitig regieren die Zuckerdiskriminierer meine kleine Welt, wer z. B. im Kaffeehaus nach der Zuckerdose fragt, rangiert bei denen evolutionär nur ganz knapp vorm Neandertaler, eine Haltung, die den gelernten Trotzkopf reizt: Nein danke, ich brauch gar keinen Kaffee in meinen Zucker, ich löffle ihn gleich so. Die Einzige, die von diesen Zuckerkriegen unbeeindruckt bleibt, ist Uschka.



Falls Sie sich schon gefragt haben, wer in Ihrem Supermarkt die Nachfrage im Zuckerlregal lebendig hält: Vermutlich ist es sie.

Uschka hat immer mindestens zwei Zuckerl in der Tasche, eins für sich, eins für mich: im Theater oder in der Schlange bei der Passkontrolle, für überall halt, wo ein Käsebrot gegen den kleinen Gusto auszuwickeln unpassend erscheinen könnte, und wenn es in dieser Kolumne schon sonst nix zu lernen gibt, dann doch wenigstens, dass die abgesagtesten Vergnügungen manchmal die süßesten sind.