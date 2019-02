''Verminderte Realität''Nun gelang es, aus Livestream Personen auszublenden - wäre das im Leben nur so einfach!

Facebook

Vergessen Sie künstliche Realitäten. Pfeifen Sie auf Bewusstseinserweiterung. Forschern der Uni Wien gelang Großes im Bereich "verminderte Realität". Das ist das Neueste!



Informatiker ließen Objekte und Personen aus Livestreams verschwinden. Entsprechende Software erkennt, wer wo sitzt. Danach füllt ein zuvor erzeugtes 3D-Modell der Umgebung im Video das entfernte Objekt bzw. die getippexte Person mit dem jeweiligen Hintergrund auf. In Echtzeit.



Wäre das im Leben nur so einfach. Sagen wir es doch offen: Es gäbe da viel Bedarf – Dillos, die einem so im Alltag (Amt, Supermarktkassa, Straßenbahn, Beruf etc.) begegnen, Politiker, die zum x-ten Mal das idente, selbstverliebte Gewäsch auftischen und andere unliebsame Erscheinungen der Realität.



Ließen sich doch die im Geiste bei Bedarf flugs durch angenehme(re) Motive (Blätterwälder, Meereslandschaften, Sternenhimmel etc.) ersetzen. Experten, bleibt nun dran! Dieses Minus an Wirklichkeit könnte ein Plus werden.