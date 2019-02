Facebook

Kündigungen sind immer Tragödien. Außer natürlich – es trifft Dinosaurier, und zwar künstliche. Das Hotel „Henn-na“ in Nagasaki ist berühmt für seine mehrsprachigen Dino-Roboter. Sie begrüßen die Gäste, kümmern sich um das Gepäck und fungieren auch als Butler. Allerdings ein bisschen zu intensiv: So sollen plötzlich Dinosaurier mitten in der Nacht schlafende Touristen gefragt haben, was sie benötigen würden – das Schnarchen der Gäste hatte die Sprachsteuerung aktiviert.