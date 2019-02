Facebook

Meist ist es ja eher so: Weil große Baustelle, große Kosten, große Überschreitungen – und keiner war schuld.

In der Steiermark kann man mit dem LKH 2000 das Gegenteil sagen: Obwohl es eine Riesenbaustelle war, die ein Vierteljahrhundert (!) in Arbeit war, gab es zwar große Kosten, aber keine Kostenüberschreitungen. Und daher viele Väter des Erfolges: Politiker, Verwaltung, Mitarbeiter und die Bau- und Einrichtungsfirmen.



Das Projekt LKH 2000 konnte nun mit dem Segen von Bundes- und Landesrechnungshof abgeschlossen werden. In 300 Einzelprojekten wurden insgesamt 712 Millionen Euro verbaut.