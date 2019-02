Facebook

r ist wieder da. Nach zehnjähriger Abwesenheit ist Johannes Voggenhuber auf die politische Bühne zurückgekehrt. Mit einer von der vormaligen Liste Pilz finanzierten Initiative will der streitbare und wortgewaltige Ex-EU-Abgeordnete die EU-Wahlen aufmischen. Der heute 68-Jährige zierte sich ewig, ehe er sich doch breitschlagen ließ: „Ich bin kein Hinterbänkler. Wenn ich was mache, dann mache ich es ordentlich“, gab er gestern Einblick in seine Abwägungen. Der Liste Jetzt hätte nichts Besseres passieren können.

Ob der aus der Pension reaktivierte Voggenhuber tatsächlich für neuen Elan sorgt, vielleicht sogar wie Hans-Peter Martin zweistellig wird, oder ob das Comeback nur als Sternschnuppe eines „grumpy old man“, eines schrulligen Altpolitikers, dem politisch bald die Luft ausgeht, in die Geschichte eingehen wird, wird sich weisen. Man kann davon ausgehen, dass der scharfzüngige Salzburger bei den ORF-Diskussionen und Konfrontationen seine Gegenspieler Karas, Schieder, Vilimsky, Gamon, Kogler nicht schonen wird.

Programmatisch will sich Voggenhuber im EU-Wahlkampf als proeuropäischer Linker verorten. Mit seiner Forderung nach einer EU-weiten Arbeitslosenversicherung, einem europäischen Finanzausgleich, sozialen Mindeststandards kommt seine Kandidatur einer Kampfansage an SPÖ und Grüne gleich. Noch dazu inszeniert er sich als einzige glaubhafte Alternative zum türkis-blauen „rechten Block“. Bereits in der Pressekonferenz ritt Voggenhuber schwere Attacken gegen die SPÖ („Kenne keine sozialpolitische Initiative, die je in Europa umgesetzt wurde“) und ihren Kandidaten Andreas Schieder („Er versprüht nur Seifenblasen“), die Grünen wurden vergleichsweise geschont.

In der roten und in der grünen Wahlkampfzentrale sollten die Alarmglocken schrillen. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner kann kein Interesse daran haben, dass Voggenhuber der SPÖ die entscheidenden Stimmen wegnimmt, um hinter die FPÖ auf Platz drei zurückzufallen. Die Grünen kämpfen auf Bundesebene ohnehin ums politische Überleben. Sollten sie nach dem Nationalrat auch aus dem EU-Parlament fliegen, wäre es ein Super-GAU.

Es ist paradox: Voggenhubers politischer Gegner sitzt in der Regierung, den größten Schaden dürfte seine Kandidatur im linken Lager anrichten. Kurz und Strache dürfen sich über die Selbstzerfleischung freuen.

Die EU-Wahlen kämpfen mit einem Handicap: Europa ist wichtiger denn je, die Weichen für Europas Zukunft werden nicht am Wahltag gestellt. Straßburg ist das schwächste Glied im EU- Machtdreieck, das mächtigste Gremium, der Rat, steht gar nicht zur Wahl. Der vielfach beschworene „Kulturkampf“ zwischen EU-Befürwortern und

-Gegnern, zwischen Licht und Schaden, Fundis und Realos wird nicht am 26. Mai entschieden. Das wollen die Wahlstrategen nicht wahrhaben, die Bürger haben es – siehe Wahlbeteiligung, längst begriffen.