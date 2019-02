Facebook

EU-WAHL: VOGGENHUBER TRITT FÜR 'LISTE JETZT'-BÜNDNIS AN

Er ist wieder da. Nach zehnjähriger Abwesenheit ist Johannes Voggenhuber auf die politische Bühne zurückgekehrt. Mit einer von der vormaligen Liste Pilz finanzierten Initiative will der streitbare und wortgewaltige Ex-EU-Abgeordnete die EU-Wahlen aufmischen. Der heute 68-Jährige zierte sich ewig, ehe er sich doch breitschlagen ließ: „Ich bin kein Hinterbänkler. Wenn ich was mache, dann mache ich es ordentlich“, gab er gestern Einblick in seine Abwägungen. Der Liste Jetzt hätte nichts Besseres passieren können.