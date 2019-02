Facebook

Die englische Kette Poundland, mit unseren 1-Euro-Läden vergleichbar, hat eine etwas seltsame Ware für den nahenden Valentinstag im Angebot: „The gift of nothing! Exactly what you asked for! Less is more!“ steht darauf, also etwa: „Kein Geschenk! Genau, was du wolltest! Weniger ist mehr“.



Ja, weniger kann man kaum schenken, den die Ware besteht aus nichts als der Verpackung – eine Plastikhülle in Herzform, dreidimensional und durchsichtig. Jetzt halten das viele für hirnrissig und herzlos, viele andere aber für günstig und genial, denn dieses Nichts findet reißenden Absatz.



Und wenn wir schon beim Valentinstag sind: Karl Valentin, entgegen anders lautenden Gerüchten nicht dessen Erfinder, war ja zuletzt wegen eines Gabaliersdelikts in aller Munde. Ihm streuen wir Blumen, weil er uns so Philosophisches hinterlassen hat wie: „Gesegnet seien jene, die nichts zu sagen haben und trotzdem den Mund halten!“