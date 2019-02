Facebook

Geschätzte Leserinnen und Leser!



Leider fehlten Donald Trump, Vladimir Putin und Xi Jinping in Davos, den anwesenden Entscheidungsträgern beim Weltwirtschaftsforum aber sagte es die 16-jährige Greta Thunberg ins Gesicht: „Ich will, dass ihr handelt, wie wenn euer Haus brennen würde, denn das tut es.“ Mit ihrem wöchentlichen „Schulstreik fürs Klima“ hat sie die Bewegung „Fridays for Future“ ausgelöst, der sich in Europa immer mehr junge Menschen für den Klimaschutz anschließen. Gretas Protest beim Klimagipfel in Kattowitz ging um die Welt.

Das kämpferische Mädchen ist aktuell das Vorbildantlitz Schwedens in der Welt, das mit seiner Botschaft alles andere überstrahlt: Das Klischee der Heimat des Skilaufs, die ab morgen zur Weltmeisterschaft einlädt, ebenso wie das Bild des Überwohlfahrtstaates, das nach bereits vorgenommenen Korrekturen nun mit dem politischen Rechtsrutsch unübersehbare Risse bekommen hat.



Nachdem die rechtspopulistische Partei der Schwedendemokraten bei den Wahlen im Herbst 17,6 Prozent der Stimmen bekam, brauchte es 131 Tage und drei Anläufe zur Regierungsbildung, ehe Schweden vor zwei Wochen wieder einen gewählten Ministerpräsidenten bekam. Der Sozialdemokrat Stefan Löfven führt eine rot-grüne Minderheitsregierung mit stiller Duldung der Konservativen, Liberalen und Linkspartei. In der Parlamentsabstimmung erhielt Löfven 115 Ja-Stimmen, 153 votierten gegen ihn. Es gab 77 Enthaltungen, vier Abgeordnete waren abwesend. Laut Wahlrecht reicht es fürs Regierungsamt, wenn weniger als die Hälfte der 349 Abgeordneten gegen den Kandidaten stimmen. Eine stabile Regierung sieht anders aus. Die „London Times“ hatte den Rechtsrutsch bei den Wahlen im Herbst als Niederlage des schwedischen Traums vom toleranten, weltoffenen Wohlfahrtsstaat bezeichnet.



Als wir jüngst die Schwedische Botschafterin in Wien, Mikaela Kumlin Granit zu Gast in der Kärntner Chefredaktion hatten, fragte ich sie, ob sie die Zuwächse der Rechtspopulisten wie in Italien, Deutschland oder Österreich auf das Migrationsthema zurückführe. Darauf die Botschafterin: „Ja, selbstverständlich nutzen die Schwedendemokraten die Migration als Argument. Aber viele Wähler geben ihnen auch die Stimme aus Misstrauen gegenüber den etablierten Parteien und wegen der von ihnen empfundenen wachsenden sozialen Kluft in der Gesellschaft.“ Ob sie sich auch eine Regierung mit Beteiligung der Rechtspopulisten vorstellen möge? „Bisher haben die Parteien beschlossen, die Schwedendemokraten von Regierungseinfluss fernzuhalten. Auf lokaler Ebene gibt es schon Bündnisse“, war Kumlins diplomatische Antwort.



Unbestritten bleibt die Vorbildrolle Schwedens bei Gleichstellung der Frauen, hier liegt es nach Island und Norwegen im Global Gender Gap Index an dritter Stelle. Österreich ist nicht einmal unter den ersten zehn und liegt hinter Ländern wie Nicaragua, Ruanda, Neuseeland. „Was raten Sie uns zur Verbesserung?“, fragte ich die Botschafterin. Ihre Antwort : „Kinderbetreuung ist die Kernaufgabe. In Schweden gibt es sie für jedes Kind. Hier gehen auch alle Väter bis zu sechs Monate in Väterkarenz, vor allem im öffentlichen Sektor. Das ist Teil unserer Kultur, verringert die Einkommenslücke und ermöglicht mehr Frauen zu arbeiten. Ich hörte, dass in Kärnten jede Frau Kasnudeln krendeln können sollte. Wenn das die Kärntner Männer ebenso lernen, fördert das auch die Gleichberechtigung.“