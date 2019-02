Facebook

Ein Dutzend Neugeborener erkrankt in einer Kinderklinik an Masern. Übertragen hat das Virus ein Bursche, dessen Eltern eine Impfung nicht als notwendig erachtet hatten. Das hat den Jugendlichen zu einem Globalisierungsopfer und zu einem schuldhaft-schuldlos Verstrickten gemacht. Er war zuvor bei einem Skiurlaub von einem ukrainischen Touristen angesteckt worden und hat die Krankheit an Ungeschützte weitergereicht, an Säuglinge, die so früh noch nicht geimpft werden können. Die weiteren Wucherungen der Ansteckungskette sind noch unbekannt.