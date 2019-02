Facebook

Ein Monat des Jahres ist zwar schon weg, aber für ein Neujahrstreffen war's auch am 1. Februar noch früh genug. Einmal im Jahr Rückschau zu halten und über Vorhaben zu reden ist zur schönen Tradition geworden in der Kleinen Zeitung. Das Treffen der erweiterten Chefredaktion, das gestern im Dachraum des Styria-Turms in Graz stattfand, stand im Zeichen einer Trendwende. Oder besser im Zeichen der Erkenntnis, dass sich ein lange geglaubtes Axiom der gesamten Medienbranche als falsch erwiesen hat.