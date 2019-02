Facebook

In Europa wird es wieder kälter, deutlich kälter, nicht durch einen plötzlichen Kälteeinbruch aus der Arktis, den sich beschleunigenden Klimawandel oder durch ein anderes meteorologisches Phänomen. Der Ausstieg der Amerikaner aus dem 1987 geschlossenen Abrüstungsvertrag nährt Befürchtungen über einen neuen atomaren Rüstungswettlauf und die Rückkehr zum Kaltem Krieg. Den Paukenschlag der Amerikaner nur auf die kriegstreiberische Neigungen eines unberechenbaren, in Europa ungeliebten US-Präsidenten zurückzuführen, ist naiv, simpel und falsch. Die Russen, die sich besonders entsetzt und entrüstet zeigen, sind nicht frei von Schuld. Schon unter Obama äußerten die Amerikaner massive Zweifel, ob sich die Russen, die gern den Unschuldigen mimen – wir erinnern uns an die grünen Männchen auf der Krim und in der Ostukraine, tatsächlich an die Vereinbarung halten.

Während die geopolitische Eskalationsspirale gestern an Fahrt aufgenommen hat, ist die heimische Innenpolitik in die Semesterferien aufgebrochen. Als ob es sich um ein Ereignis von einem anderen Stern handelt. Nur zur Veranschaulichung: Der amerikanisch-russische Streit entzündet sich an der Stationierung von landgestützten Mittelstreckenraketen, die nicht New York, San Francisco, Dallas oder den Mittleren Westen bedrohen, sondern Städte wie Berlin, Budapest, Prag oder Laibach, also Mitteleuropa, in dessen Herzen Österreich liegt. Ob uns der geopolitische Kälteeinbruch kalt lassen sollte?

Umso verblüffender ist es, dass sich neben Außenministerin Karin Kneissl (es ist „ein bisschen komplizierter“ als nur Russland die Schuld in die Schuhe zu schieben, so die Ministerin - eine Folge von Putins Tanzeinlagen an der steirischen Weinstraße?) nur die EU-Spitzenkandidaten Karas und Gamon zu Wort gemeldet hat. Also ob sich heimische Politiker und Parteien durch ein besonders hohes Maß an Zurückhaltung in der Kommentierung auszeichnet.

Sicherheitspolitische Debatten entzünden sich in Österreich einzig und allein an Reizworten wie Nato und Neutralität und blenden zumeist geopolitische Gegebenheiten aus. Seit Jahren wird in unterschiedlicher Intensität die EU-Armee bemüht – in Verkennung der Tatsache, dass eher ein Österreicher seinen Fuß auf den Jupiter oder den Saturn setzt, als eine echte EU-Armee als Nato-Ersatz in Europa das Licht der Welt erblickt. Und so meinte SPÖ-Spitzenkandidat Schieder dieser Tage, die Nato sei im Grunde genommen „kaputt“, während die Neos eine Lanze für die Euro-Armee brechen. Nette Schrebergartendebatten, die sich selbst genügen.

Österreichs hat sich immer schon in der Rolle als sicherheitspolitischer Trittbrettfahrer wohl gefühlt – um im selben Atemzug vor dem Rückfall in die Zeit des Kalten Krieges zu warnen, den Mangel an Vertrauen zu beklagen und dringende Appelle an die Beteiligten zu richten. Als großer Lehrmeister der Weltpolitik.