Genau heute vor 50 Jahren wurde der 40-jährige Jassir Arafat zum Chef der Palästinenserorganisation PLO gewählt. Das Kürzel steht für Palestine Liberation Army.



Zuvor hatte der studierte Elektroingenieur in der von ihm mitbegründeten Al Fatah gekämpft. Man darf ihn durchaus als einen der Ahnherren des nahöstlichen Terrors bezeichnen.



Doch Arafat begriff auch früh, dass sich die missliche Lage seines Volkes, wenn überhaupt, nur politisch ändern lassen würde und schwenkte ein. In Schimon Peres und Jitzchak Rabin fand er auf der israelischen Seite Partner, die ebenfalls guten Willens waren. Ihre Friedensverhandlungen brachten den Dreien vor 25 Jahren den Friedensnobelpreis ein, Arafat starb vor 15 Jahren.



Da es bis heute im Nahen Osten so wenig zu lachen gibt, erlaube ich mir heute, den Arafat-Song der Band DÖF (Deutsch-Österreichisches Feingefühl) in Erinnerung zu rufen:

„Schon allein, wie er geht,

wie er in der Wüste steht,

heiß umweht vom Wüstensand,

die Pistole in der Hand,

ich liebe deinen Kampfgeruch und dein Palästinensertuch.

Wenn du sprichst zu den Mengen,

möcht ich an deinen Lippen hängen.

Denn keiner – nur einer – hat

so sinnliche Lippen wie der Jassir Arafat,

so sinnliche Lippen wie der Jassir Arafat.

Chamdulilai – Arafat!

Chamdulilai – Arafat!

Jassir machst du’s lyrisch,

oder machst du’s tierisch,

machst du’s brüllend

wie ein Tier,

oder machst du’s stumm?

Sag mir Jassir, wie du’s machst

Und wenn du’s machst, warum?

Keiner – nur einer – hat

so sinnliche Lippen wie der Jassir Arafat.

Chamdulilai – Arafat!

Chamdulilai – Arafat!“



Mehr davon auf YouTube.