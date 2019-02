Facebook

Zur Weihnachtszeit ist unser Haus immer sehr schön geschmückt. In jedem Zimmer hat Astrid Adventschmuck aufgestellt oder hingehängt: goldene Kugeln, lieblich lächelnde Englein oder Glöckchen, die beim geringsten Luftzug zu läuten beginnen. Vielleicht sind es manchen Besuchern zu viele und sie denken sich, ein bisschen kitschig sieht der große Engel schon aus. Aber mir gefällt alles sehr gut, vor allem, wenn ich daran denke, wie viel Zeit meine Frau dafür verwendet. Die Adventdekoration ist schon seit einigen Tagen in penibel beschrifteten Schachteln und Kisten verstaut, gestern wurde anlässlich des heutigen Festes Mariä Lichtmess der Christbaum abgeräumt und ins Freie gestellt, wo er, mit Meisenknödeln behängt, noch eine Weile für die vielen Vogerln als Futterplatz dient.



Auch wenn unsere Kinder jedes Jahr mit leichter Ironie sagen „So einen schönen Baum hatten wir noch nie“ (und dabei mich zitieren), waren wir uns diesmal alle einig, dass es schwer sein würde, noch einmal einen so makellosen und prächtigen zu bekommen.