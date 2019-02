Facebook

Über nichts lässt sich so trefflich Small Talk führen wie über das Wetter. Und über nichts kann man so gut streiten wie über den Klimawandel.

Als die arktische Kältewelle über die USA hinwegzurollen begann, twitterte Donald Trump, er wünsche sich „den guten alten Klimawandel“ zurück. Weil: Erderwärmung = warm. Schlichte Gemüter ticken so.