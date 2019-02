Facebook

Man solle „die Dinge nicht so tragisch nehmen, wie sie sind“, empfahl einst Karl Valentin. Nimmt man aber: Einige Lordsiegelbewahrer sehen das Andenken des Komikers beschmutzt, weil der in linken Kreisen ungeliebte Andreas Gabalier den Karl-Valentin-Orden bekommen soll. Die Münchner Faschingsgesellschaft Narrhalla will ihn damit ehren.