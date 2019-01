Facebook

Endlos reihen sich die immer gleichen Szenen aneinander. Das britische Unterhaus debattiert den Brexit, stellt alles infrage, was die eigene Premierministerin verhandelt hat und träumt dann laut von warmen Eislutschern. Auf der anderen Seite, in Brüssel, schaut man konsterniert, fragt sich, was London nun eigentlich will, und hält am Vertrag fest – sowie an einer einen winzigen Spalt weit offenen Tür.