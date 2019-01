Facebook

Die in Zahlen gegossene Ohrfeige ist schmerzhaft, überraschend kam sie nicht. Was Experten schon seit Monaten voraussagten, hat sich nun mit harten Fakten bestätigt: Österreichs Treibhausgas-Emissionen sind von 2016 auf 2017 um mehr als drei Prozent nach oben geklettert. Von einem meteorologisch bedingten, statistischen Ausreißer kann man hier nicht mehr sprechen – es war der dritte Anstieg beim CO2-Ausstoß in Serie. Eine reife Leistung für ein Land, das sich international so gerne als Öko-Vorreiter sonnt und angesichts seiner topografischen und energiewirtschaftlichen Gegebenheiten eigentlich relativ leichtes Spiel beim Erreichen der Klimaziele haben müsste.