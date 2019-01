Facebook

Die Beständigkeit des Geldes baut in Österreich auf ein historisches Bankpatent. Am 1. Juni 1816 begründete Kaiser Franz I. die "privilegirte Oesterreichische National-Bank", übrigens mit drei Direktoren, die einen Gouveneur aus ihrer Mitte wählten. Die Frage lautet: Was ist heute, zwei Jahrhunderte später, eine zeitgemäße Nationalbank als Stabilitätshüterin im großen Währungsverbund des Euro?