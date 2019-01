Facebook

Man stelle sich vor, eine Frau wird von Migranten überfallen und ermordet. Man stelle sich vor, solche Raubmorde wiederholen sich und ein Minister würde vorschlagen, die Bevölkerung über die Todesstrafe abstimmen zu lassen. Es könne doch niemand, wird er vielleicht hinzufügen, etwas gegen eine demokratische Abstimmung haben. Kann man? Man muss. Nicht nur weil eine zunehmend manipulierte Medienkonsumgesellschaft droht, die in durch Algorithmen bestimmten Informationsblasen eingeschlossen ist. In Blasen, in denen bei einer solchen Volksabstimmung dann aktuelle Strafen verglichen würden mit dem Einsatz von Wasserspritzpistolen gegen Waldbrände.