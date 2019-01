Wo ist ''Mister Black''?Österreichs einzige Polizeikatze nahm Reißaus - über seine Motive darf man mutmaßen

Facebook

Mister Black ist weg. Die bislang einzige Katze Österreichs im offiziellen Behördenauftrag quittierte ihren Dienst bei der berittenen Polizei in der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt klammheimlich. Ihr Einsatzbefehl war es, Mäuse zu fangen. Vor allem jene mit kriminellem Antrieb, jene, die zu spät aufstehen oder jene, die von außen kommen und Unordnung in den Stall bringen.



Über die Motive für das Ausreißen des Katers kann man nur mutmaßen. Womöglich dachte sich Mister-Black: "Die Polizei hat der Katze zu folgen – und nicht die Katze der Polizei." Eventuell gab es politische Differenzen mit dem ungarischen Behörden-Wallach "Zadar". Eine Fahndung ist nicht vorgesehen – vermutlich wird es sich der Innenminister nicht nehmen lassen, potenzielle Nachfolger selbst zu bestellen.



Der abgängige Pelz-Polizist soll Gerüchten zufolge in einer zurückgelassenen Botschaft Goethe zitieren: "Die Katze weiß wohl, wem sie den Bart leckt."