Die Fans haben heute die Chance, Schladming einmal mehr zum „Hotspot“ des Weltcups zu machen. Denn es sind noch mehr Fans angesagt, als am Samstag in Kitzbühel waren. Und auch wenn Christian Hirschbühl und Co. sagen, dass man als Läufer den Unterschied zwischen 35.000 und 45.000 Fans nicht mehr erfassen kann: Man kann ihn doch hören, erst recht im natürlichen Kessel der Planai, die dann den Namen „Hexenkessel“ wahrlich verdient.