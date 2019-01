Facebook

Im Parlament wird heute über den Ärztemangel diskutiert. Das Thema wird dabei bestenfalls aufgefächert, nicht aber gelöst werden. Die Fakten liegen längst auf dem Tisch:

Von den 18.287 niedergelassenen Ärzten erreichen in zehn Jahren 48 Prozent das Pensionsalter, von den 7099 Ärzten mit Kassenvertrag sogar 55 Prozent.

39 Prozent aller Hausärzte sind älter als 60 Jahre, nur acht Prozent unter 45. Schon jetzt gibt es einige Gemeinden ohne Hausarzt. Lange Wartezeiten beim Arzt oder auf einen Facharzttermin sind die Regel.



Hinzu kommt: Während es früher mehr Kassen- als Wahlärzte gab, hat sich dieses Verhältnis gedreht. Die Zahl der Kassenärzte ist heute annähernd gleich hoch wie vor acht Jahren. Die Zahl der Wahlärzte hingegen hat sich seit 2000 mehr als verdoppelt, von 4768 auf 10.099. Mehr als 7000 davon sind Fachärzte.

Und dann gibt es da noch das regionale Gefälle – den Ärztemangel auf dem Land. In der Steiermark sind 16 Kassenstellen derzeit unbesetzt. Eine von zwei Hausarztstellen im Oberen Gailtal in Kärnten ist seit eineinhalb Jahren verwaist. Bewerber sind nicht in Sicht.



Österreich ist stolz auf sein Gesundheitssystem, das darauf ausgerichtet ist, eine gleich gute Versorgung für alle zu gewährleisten. Die Diskussion über Zusatzkrankenkassen-Leistungen auch in der ambulanten Versorgung ließ erkennen, dass Ärzte manche Patienten gerne „gleicher“ als andere behandeln würden, wenn sie dafür ein Extrahonorar lukrieren.

Und die Entwicklung der Wahlärzte weist darauf hin, dass manche Patienten schon heute „gleicher“ sind: die nämlich, die aus eigener Tasche zuzahlen, weil sie beim Wahlarzt schneller einen Termin bekommen als beim Kassenarzt.



Ginge es um Luxusleistungen, könnte man dies akzeptieren. Hier geht es aber um den Basisbedarf, der nicht mehr abgedeckt wird, was die Patienten tief in die Tasche greifen lässt. Wer eine akute Augenentzündung hat und – auch in Graz – monatelang auf einen Termin warten muss, wer im ganzen Bezirk einen einzigen Gynäkologen zur Verfügung hat, der zückt gerne das Börserl.

Und junge Ärzte, die knappe Honorare und einen kaum bewältigbaren Ansturm von Patienten sehen, nehmen gerne mit einer Wahlarzt-Existenz vorlieb und bewerben sich gar nicht mehr für vakante Praxen.



Es ist eine offene Baustelle: Die Bundesregierung hat Verantwortung übernommen, indem sie Ärztehonorare künftig bundesweit regeln will. Die Länder-GKKs nehmen Geld in die Hand und leisten Kassenärzten Starthilfe, solange die Regierung sie noch lässt. Und Gesundheitszentren in den Regionen sollen das Angebot verbreitern.

Auf Sicht gibt es schlicht zu wenige Ärzte in Österreich, aber es geht auch um das Warum: 60 Prozent der Ärzte in Ausbildung gehen ins Ausland, und von den verbleibenden stehen viele nicht der Allgemeinheit zur Verfügung. Das sind die Nüsse, die es längerfristig zu knacken gilt.