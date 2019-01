Kleine Zeitung (Stmk) TRIBUENE Montag, 28.01.2019 / 7 Leitartikel Was bleibt? Ein Pflichtenheft Die steirischen Reformpartner haben 2015 die Gemeindefusionen kraftvoll durchgezogen. Eine erste Bilanz lässt befürchten, dass man das Kind zu früh von der Hand gelassen hat.

Das Jahr 2010 ist mit einer überraschenden Wende in die steirische Polit-Geschichte eingegangen. SPÖ und ÖVP haben sich noch einmal zu einer Koalition zusammengerauft - was nicht weiter ungewöhnlich gewesen wäre -, aber sie taten es nicht, um im alten Stil weiter am Schuldenpfad zu wandeln. Sie begannen das Land als selbst ausgerufene Reformpartner umzubauen.