Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Selbst der Queen wird nun offenbar angst und bange. Vorige Woche mahnte Elizabeth II. die Bürger ihres Landes, einander nicht länger zu bekriegen. Am wichtigsten sei es, „unterschiedliche Standpunkte zu respektieren“ und „einen gemeinsamen Nenner zu finden“.

Das Wort Brexit sprach die Königin nicht aus. Aber jeder wusste, was sie meinte.



Erst jüngst rief ein BBC-Hörer beim Sender an und machte den Vorschlag, man solle doch einfach die Königin darüber entscheiden lassen, was nun weiter geschehen solle. Diese geradezu kindliche Sehnsucht nach Gewissheit legte vor allem eines offen: wie führungslos Großbritannien dahindriftet. Nicht nur ist die Regierung handlungsunfähig geworden. Auch das Parlament ist wie gelähmt. Die großen Parteien sind im Innern gespalten. Regelrechte Feindseligkeit trennt Brexiteers und Brexit-Gegner.

Zugleich machen Meldungen die Runde, bei einem harten Brexit könnte das Kriegsrecht ausgerufen werden – um das Chaos in den Griff zu bekommen. Selbst einzelne Landesteile liegen in bitterem Streit. Ein zu neuem Leben erwachter englischer Nationalismus gibt schottischen und irischen Nationalisten Auftrieb. Der Zusammenhalt bröckelt. Auch Oppositionschef Jeremy Corbyn zeigt keinerlei Führungsvermögen.



Morgen muss das Parlament erneut Stellung beziehen. Viel Zeit bleibt den Abgeordneten nicht mehr, um eine Lösung zu finden.