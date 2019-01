Facebook

Geschätzte Gewogene! Gewogene Geschätzte!

Die Grazer Opernredoute ist immer ein bedeutsames gesellschaftliches Ereignis – durchaus mit überregionalem Charakter, wie etwa gestern Nacht die Anwesenheit von Schauspielerin Sonja Kirchberger, VW-Aufsichtsratspräsident Hans Dieter Pötsch oder der globalen Formel-1-Marketingchefin Chloe Targett-Adams bewies. Auch die Kleine Zeitung mobilisiert für Übertragung und Berichterstattung beträchtliche Kräfte. Und wir hoffen, dass Ihnen unsere elektronischen und gedruckten Berichte dazu gefallen.

Zugleich hat es aber auch immer ein bisserl was Operettenhaftes, wenn Prominenz aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft in dicht gedrängten Staffeln durch das prächtige Opernhaus flaniert. Es ist eine Lehar’sche Inszenierung, eine geradezu Nestroy‘sche Mischung aus Jux und Ernst, die sich beim Tete-a-tete der mehr oder weniger Bedeutsamen manifestiert. Nicht von ungefähr findet das Ballereignis je rund zur Hälfte auf offener Bühne und im Verborgenen der engen Gänge und Fluchten statt.

An all das fühlt man sich erinnert, wenn man etwa in der heutigen Kleinen Zeitung das Operettenstück rund um die Einführung von Herbstferien liest. Das ist offenbar ein so epochales Vorhaben, dass wir schon Jahre fruchtloser Debatten darauf verwendet haben. Aktueller Stand ist ein Nullergebnis, ein Hü-Hott zwischen Bundesländer-Eigensinn, Lehrerinteressen und hedonistischen Freizeitfantasien.

Wieso man überhaupt im an Ferien nicht eben kargen Schuljahr noch weitere Ferien braucht, ist schwer zu verstehen. Legitim daran ist zwar die Vereinheitlichung der „schulautonomen Tage“ – die hätten allerdings sowieso nie eingeführt werden dürfen. Jetzt bastelt man offenbar an der Quadratur des Kreises: einer bundesweit von oben vorgegebenen „Autonomie“. Österreichische Operette eben.

Auffallend ist, dass die elterlichen Unterbringungsinteressen und der Lehrer-Ferienplan allemal wichtiger sind als ein pädagogisch vertretbares, an der Bildung der Schüler orientiertes Lehrkonzept. Aber so lange in der Schule nicht die Erkenntnislust und die Freude am Gescheiterwerden unterrichtet werden, ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Dass es so ist, zeigt sich immer im Juni, wenn schlagartig am Tag der Notenkonferenz der Unterricht endet, obwohl noch lange nicht Ferien sind. Da offenbart sich dann die Geisteshaltung: Bildung ist wurscht, wir lernen ausschließlich für die Noten.

Das zu ändern, wäre wichtiger als eine weitere Kalender-Bastelei. Einen bildungszuträglichen Sonntag wünscht



Ernst Sittinger

