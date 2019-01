Facebook

An diesem Bild stimmt wirklich alles: ein Mann von hinten; in Badelatschen und sackhafter Norwegerjacke schlurft er durch Partyschutt, dreht sich um, grinst über den Rand seiner Sonnenbrille kurz den Betrachter an, dreht sich wieder weg. Und ja, tatsächlich, er ist es! Der Dude! The Big Lebowski! So, wie ihn anno 1998 Jeff Bridges in der Komödie der Coen-Brüder unsterblich gemacht hat. Sieben Millionen Klicks, 60.000 Retweets in den ersten zwölf Stunden hatte das 15-Sekunden-Video auf Twitter – derart verzückte die Hoffnung, dass der phlegmatische Althippie und lustlose Held nun doch, endlich, zu „The Big Lebowski II“ antritt, die vereinigten Minderleister der westlichen Welt. Bis die Erkenntnis sickerte: Das Filmchen war wohl ein Teaser für eine Fernsehwerbung. Was natürlich schrecklich ist. Aber im lebowskischen Sinn dann doch auch herzlich egal. Darauf einen White Russian und einen im Bademantel verbrachten Sonntag!