Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Chuzpe, Frechheit, Skandal“, riefen gestern Frauenpolitikerinnen. Frauen hätten es nicht verdient, „fürs Kinderkriegen bestraft zu werden“, kritisiert die Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten, die postwendend die volle Anrechnung von Karenzzeiten für Gehaltssprünge forderte. Grund der Empörung ist eine Studie, die schwarz auf weiß die horrenden Einkommensverluste von Frauen in Österreich nach der Geburt bestätigt. Und die ebenso klar zeigt, dass diese Verluste über zehn Jahre nach der Geburt mit 51 Prozent in Österreich um ein vielfaches höher sind als in Dänemark, Schweden oder England.