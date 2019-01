Facebook

Share, rent or borrow – teilen, mieten oder leihen – ist speziell in den urbanen Gesellschaften zu einem großen Trend geworden. Die Menschen teilen sich Autos oder mieten sie minutenweise. Sie leihen sich gegenseitig Werkzeug oder Gartengeräte.



Als ich jüngst wieder einmal im Kaffeehaus saß, was ich mit zunehmendem Alter immer lieber tue, kam ich ins Sinnieren. Eigentlich ist so ein Café eine einzige große Leihanstalt.

Zum einen bietet es für befristete Zeit Schutz vor Regen, Wind und Wetter. Und das für den Konsum eines Getränks.

Auch Geschirr und Gläser werden verliehen, man verwendet sie und danach werden sie abserviert, das Abwaschen übernehmen andere.



Weiters kann es, je nach Innenausstattung, Ersatz für das eigene Wohnzimmer sein, ohne all die kleinen Verpflichtungen, die in den eigenen vier Wänden stets präsent hat.



Als überall das Rauchen noch erlaubt war, konnte man sich als Nikotin-Junkie mit ein paar tiefen Atemzügen auch latente Suchtstillung besorgen, durch Smoke-Sharing sozusagen.



Zumindest mein Kaffeehaus hat Zeitungen und Magazine auf Lager, deren Ankauf Dutzende Euros kosten würde. Hier nimmt man sie einfach vom Haken, liest sie in Ruhe und hängt sie danach wieder hin.



Erfreulich ist auch, dass immer mehr Gastronomen Leihbrillen mehrerer Dioptrien bereithalten, um auch altersschwache Äuglein durch die Zeilen zu geleiten.



Auf der Dachterrasse des Café Nomad in Marrakesch fand ich Leihhüte vor. Man konnte sie sich als Sonnenschutz borgen. Als ich einen käuflich erwerben wollte, beschied mir der Kellner: „Kaufen können Sie sich einen Hut überall, ausleihen aber nur bei uns.“

Das ist eben der spezielle Charme eines Cafés.