Guten Morgen!

Gestern im Nachhall der Äußerungen des Innenministers mit dem Rechtsphilosophen Peter Strasser korrespondiert. Ich schrieb ihm, dass ich beim Einlesen in das Thema auf ein Zitat des umstrittenen deutschen Staatsrechtlers Carl Schmitt gestoßen sei und fragte, ob es gesichert und verifiziert ist. Es soll im Kontext des angeblichen "Röhm-Putsches" zur Rechtfertigung der Morde niedergeschrieben worden sein und folgt in seinem Kern einer Logik, derer sich auch der Innenminister in seiner Argumentation zur Biegsamkeit von Rechtslagen und Grundrechten bediente: Alte Zeiten, altes Recht, neue Zeiten, neues Recht.



Das Zitat, das ich dem Grazer Professor übermittelte, lautet:



"Wir dürfen uns nicht blindlings an die juristischen Begriffe, Argumentationen und Präjudizien halten, die ein altes und krankes Zeitalter hervorgebracht hat."