Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Japan gibt es den Begriff: „Kuki wo yomu“, was so viel bedeutet wie: die Luft lesen. Im besten Fall verfügt man über ein Gespür, was denn so in der Kommunikation mit anderen in der Luft liegt und passt sein Verhalten dementsprechend an. Hierzulande tut man sich schon schwer, die Botschaften, die durch die Luft segeln, richtig zu verstehen. Man hört die Worte wohl, aber oft sind sie verschlüsselt. Das sind dann so Sätze, die einen doppelten Boden haben: Man sagt das eine, aber meint das andere.