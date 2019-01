Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sollten die Regierungen dereinst mit dem Gedanken spielen, für jeden Tag im Jahr eine Bedienungsanleitung herauszugeben: Der 24. Jänner wäre ein gutes Datum, damit zu beginnen. Die Gebrauchsanweisung für heute müsste sich auf den frühen Nachmittag beziehen und in etwa so lauten: Werfen Sie um 13.24 Uhr lokaler Zeit die Arme in die Luft (Achtung: Nur im übertragenen Sinn! Auf keinen Fall abschlagen, abhacken oder wegen eines Fallfehlers auf Mindestsicherungsbezieher zurückgreifen!) und lachen Sie eine Minute lang herzhaft. Dieser Akt beschäftigt rund 80 Muskeln, verbessert die Lungenfunktion, ist so effektiv wie zehn Minuten joggen und sorgt für eine zünftige Ausschüttung des Glückshormons Serotonin.