Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am 19. April ist Karfreitag, bis dahin muss die Regierung eine neue Feiertagsregelung für diesen Tag durchs Parlament gebracht haben. Schafft sie das nicht, entsteht ein neuer gesetzlicher Feiertag für alle, der 14. in Österreich. Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs hat es am Dienstag nämlich für gleichheitswidrig erklärt, nur Evangelischen und Altkatholiken an diesem Tag einen Feiertag zu gewähren.

Die ÖVP steckt in einer Zwickmühle. Einen zusätzlichen Feiertag lehnt die Wirtschaft ab, weil er viel kostet. Den Protestanten ihren wichtigsten Feiertag wegzunehmen, kommt nicht in Frage. Die Katholische Kirche hat bisher keinerlei Bereitschaft angedeutet, einen bestehenden Festtag gegen den Karfreitag einzutauschen, auch wenn das inhaltlich höchst sinnvoll wäre. Wo die FPÖ in dieser unübersichtlichen Gemengelage ihren größtmöglichen Vorteil erkennen wird, lässt sich schwer vorhersehen.

Wie dieses Knäuel an Interessenskonflikten innerhalb weniger Tage entwirrt werden könnte, überfordert die Phantasie des Beobachters. Heute, beim Ministerrat, werden wir vielleicht mehr erfahren. Der traditionelle Livestream von dieser ritualisierten Politikveranstaltung, den wir auf unserer Homepage und App anbieten, könnte diesmal tatsächlich spannend werden. Mit der Floskel, man werde sich die Sache genau ansehen, zu der Entscheidungsträger in Not gerne Zuflucht nehmen, wird es wohl nicht getan sein. Schalten Sie sich dazu, rät mit den besten Wünschen für einen gelungenen gesetzlichen Arbeitstag,

Thomas Götz

Newsletter abonnieren Newsletter aus der Chefredaktion E-Mail Adresse Code schwer lesbar? Neu laden Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.