Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Und täglich grüßt das Murmeltier: Nicht nur Oppositionsführer Jeremy Corbyn fühlte sich an den „Groundhog Day“ erinnert, nachdem Theresa May im Unterhaus gesprochen hatte. Es wäre zu schön gewesen, hätte May tatsächlich einen „Plan B“ aus dem Hut gezaubert, der einen Weg aus der verfahrenen Situation aufgezeigt hätte. Stattdessen war es nur ein weiterer Versuch, die Selbstzerfleischung ihrer eigenen Partei abzuwenden – und ein weiteres Mal mit dem Faktor Zeit zu spielen.