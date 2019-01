Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Martin Thür, bis 2018 bei ATV, ist ein angenehmer, geradliniger, man würde auch sagen straighter Moderator. Der sich auch bei seinem zweiten ORF-Auftritt als ZiB-2-Anchorman über eine passable Quote freuen durfte: Im Schnitt 545.000 Zuschauer zogen die neuen Nachrichten am Sonntag an, was zwar ein herber Verlust zur Premiere ist (da waren es durchschnittlich 894.000 Seher), aber da zog es eben viele Neugierige vor den Bildschirm.