Parteiförderung Die Parteien werden dem Staat immer weniger wert. Aber sind sie überhaupt noch das Maß der Dinge?

Die ÖVP will die Parteienförderung auch heuer nicht an die Inflation anpassen. Es wäre an der Zeit, Grundsatzfragen zu stellen: Was soll der Steuerzahler hier überhaupt fördern?