Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) KANIZAJ Marija-M. | 2016

So, ab Sonntag ist es endlich so weit. Viel Sonnenschein in den nächsten Tagen, dazu Traum-Fernsicht auf den Bergen und kaum Wind. Nach der trüben und schneereichen Zeit für viele ein echter Segen.

Obwohl der Himmel aufhellt, bleibt die Stimmung in so mancher Familie getrübt. Wenn die Mama oder der Papa, der Sohn oder die Tochter ein echter Bergfex ist und für ihn feststeht: „I muass auffi.“ Da kommt bei den Angehörigen keine Freude auf, zu präsent sind die Lawinenwarnungen, die Berichte über Verunglückte.