Geschätzte 25 Millionen Elefanten sollen bis zur Ankunft der Europäer durch Afrika gezogen sein. Um 1800 waren es nur noch fünf Millionen, heute sind es 350.000. Etwa vier Dutzend dieser grandiosen Tiere werden täglich gewildert.



So erschreckend diese Zahlen sind, so bekannt sind sie auch. Und wer wüsste nicht um die Bedrohung von Tigern, Gorillas und Eisbären? Sie sind viel veröffentlichte Ikonen diverser Schutzbemühungen.



Dass jährlich um die hundert Millionen Haie, meist ihrer Flossen wegen, getötet werden, ist schon weniger bekannt. Und schon gar nicht, dass es bei uns rund 90 Prozent weniger Kammmolche gibt als noch vor etlichen Jahren und dass der Bestand an Rebhühnern um 80 Prozent geschrumpft ist.



Seit 1970 haben wir weltweit mehr als die Hälfte aller Wirbeltiere verloren.

Dass die Biomasse an Insekten in Mitteleuropa in den letzten 30 Jahren auf ein Viertel zurückgegangen ist, habe ich hierorts schon einmal erwähnt. Über all das sollte man reden, statt über die Rückkehr von Wolf und Wildschwein zu streiten.



Eine Welt ohne Elefant und Eisbär wäre sicher traurig. Aber was in der Kleinfauna, also am unteren Rand der Nahrungskette passiert, ist für das ganze System von gewaltiger Bedeutung.



Arten sind immer wieder ausgestorben. Aber die Dinosaurier brauchten dafür 170 Millionen Jahre und wohl auch das Zutun eines Meteoriten. Der Mensch wütet erst seit rund 300.000 Jahren auf dem Planeten und verwüstet ihn im Rekordtempo. – Das bringt mich zum angekündigten Witz:



Eines fernen Tages treffen einander Mond und Erde: „Mein Gott“, sagt der Mond zu Erde, „da schaust ja furchtbar aus!“ Worauf die Erde erwidert: „Ich war an Homo sapiens erkrankt.“ „Jessas“, ruft der Mond, „das wär mir fast auch passiert!“